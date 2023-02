Dois às 10 - Cinha Jardim e Cláudio Ramos em discussão acesa por Miguel Vicente

Hoje às 10:07

No programa apresentado por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, começamos a manhã com os comentadores da «Conversas de Café» a falar, de forma muito acesa, das recentes declarações de Bárbara Parada sobre o final de relação com Miguel Vicente. Na segunda parte, desvendamos as apresentadores do «Diários» e «Extras» do novo programa «O Triângulo». Na terceira parte, os comentadores da «Atualidade» comentam os mais recentes crimes.