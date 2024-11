Dois às 10 - Cinha Jardim faz revelação sobre herdeiro de Marco Paulo até agora desconhecido

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Cláudio Ramos não resiste a comentar com Cristina Ferreira, Gonçalo Quinaz, Cinha Jardim e Luísa Castel-Branco os últimos acontecimentos no «Secret Story». O trio das «Conversas de Café» discute os temas que têm dado que falar, com especial foco no testamento de Marco Paulo. Cinha Jardim revela quem é o bombeiro sapador que vai ficar com 10% da fortuna do cantor e explica qual era a sua relação com Marco Paulo.

Com apenas 6 anos, João foi diagnosticado com uma doença degenerativa muscular e por estar limitado a nível físico devido a esta mesma doença, na escola, os colegas chegaram a chamar-lhe deficiente, lento e gordinho. Agora, aos 14 anos, partilha um testemunho poderoso sobre como enfrenta a sua doença: Distrofia Muscular de Duchenne.

Conhecemos ainda uma história de vida extraordinária: Cecília Rosa foi das primeiras mulheres a vestir um fato de Careto e foi assim que chegámos até ela e descobrimos que, por detrás da máscara, está a história de uma mulher extraordinária que abdico da vida dela para se dedicar aos outros.

Joana Amaral Dias, Vítor Maques e Suzana Garcia debatem os temas que mais marcam a atualidade nesta quinta-feira.