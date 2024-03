Dois às 10 - Clarinha, de 6 anos, portadora de glaucoma, deixa Cláudio Ramos rendido ao seu discurso

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Mãe de Clara conta que a filha, de seis anos, foi diagnosticada com glaucoma, com apenas dois dias de vida. Quem a vê a brincar pensa que é só uma criança normal com óculos fixes. É muito autónoma e ensinou os pais a viver de outra forma. Fomos até à escola da Clara acompanhar um dia de escola. A mãe, Dora, conta como foi difícil descobrir que a filha tem Glaucoma e vê-la a ser operada oito vezes nos primeiros nove meses de vida. Partilha ainda um pouco de que forma ela, o marido e a escola ajudam a menina a aprender, como qualquer outra criança que inicia o primeiro ano de escolaridade. Em estúdio Cláudio Ramos fica rendido a Clarinha. Conhecemos a história de Vera Gomes que começa por contar que deixou o trabalho e a vida dela para trás para tomar conta dos pais. Tudo começou com a mãe que acaba de ser diagnosticada com o quinto cancro em 16 anos e culminou na doença do pai. Este começou a ter ataques estranhos, teve um AVC silencioso e foi perdendo as valências até morrer. A nutricionista Bárbara Oliveira partilha todos os truques e dicas para ter um bom trânsito intestinal.

Na «Atualidade», o repórter Pedro Ramos Bichardo faz o enquadramento do caso de uma mulher doente que agrediu a mãe, de 80 anos. O episódio foi filmado por alunos de uma escola. Os nossos comentadores analisam o caso. Partilhamos entrevista com a suspeita Joana Silva. O repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de uma mulher que agrediu o companheiro e ameaçou-o de morte à frente do filho, de seis anos. Os nossos comentadores analisam caso de casal que comprou bebé, em Espanha, por dez mil euros. O repórter Pedro Ramos Bichardo faz o enquadramento do caso de corpo de homem encontrado numa ponte, em Oeiras.