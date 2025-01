Dois às 10 - Cláudia Raia sem tabus

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Cláudia Raia protagoniza um momento divertido com Cristina Ferreira e revela que a brincadeira foi comninada com Manuel Luís Goucha. A atriz brasileira, em digressão por Portugal, arranca gargalhadas à apresentadora ao chamá-la de «Pipy». Cláudia Raia está em Portugal para estrear uma peça sobre a menopausa, um tema que, segundo a atriz, afeta não só as mulheres, mas toda a família. Maria Lurdes Diniz, mãe de Joana Diniz, esteve no programa para comentar a prestação e a experiência da filha no "Secret Story - Desafio Final", e esclarecer a polémica com Cinha Jardim. A mãe orgulhosa falou sobre os desafios e alegrias da filha no programa.Cayetano Rivera poderá estar a preparar uma mudança para Portugal para ficar mais perto de Maria Cerqueira Gomes. Cláudio Ramos liga em direto a Maria Cerqueira Gomes para esclarecer tudo.Ana Ramalho partilha a sua jornada de perda de peso após a gravidez. Com a ajuda do personal trainer Rui Pinheiro, Ana recuperou a sua forma física, perdendo 20 quilos em apenas 6 meses. A sua transformação foi destacada no programa, mostrando o antes e depois da sua incrível mudança.