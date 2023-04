Dois às 10 - Cláudia Sousa e Bernardo Girão vão ser pais!

Hoje às 10:05

No programa apresentador por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, começamos a manhã como uma nova canção de Fernando Correia Marques. Recebemos também a visita de alguns dos casais que se formaram no «Big Brother», n’O Triângulo e no «Love on Top». Na segunda parte, conhecemos a história de Rubina que sofreu um depressão, consequência de um burnout, e Vera conta-nos a sua luta contra um linfoma. Na terceira parte, os comentadores da «Atualidade» analisam os mais recentes crimes da atualidade.