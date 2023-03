Dois às 10 - Cláudio e Maria conversam com Cláudia Nayara sobre acusações de contrafação

Hoje às 10:05

No programa apresentador por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, começamos a amanha com as conversas de café onde se fala dos boatos de separação de Bruno de Carvalho e Liliana Almeida e, numa conversa telefónica, Cláudia Nayara esclarece as acusações da qual tem sido alvo. Recebemos ainda André Sardet que comemora 25 anos de careira. Na segunda parte, acompanhamos a transformação de Cheila Gameiro e ficamos a conhecer a história da filha de Eugénia Mendes. Na última parte, os comentadores da «Atualidade» comentam os mais recentes crimes.