Dois às 10 - Cláudio Ramos comove-se com Benedita, de 5 anos

No «Dois às 10», Cláudio Ramos emocionou-se ao falar sobre a sua fé. Durante a conversa com João e as filhas Beatriz e Benedita, o apresentador partilhou a sua crença no menino Jesus e nos anjos da guarda, aconselhando Beatriz a conversar com eles sobre os seus sentimentos e enviar «recadinhos» à sua mãe Jéssica, que faleceu há dois meses. Cláudio Ramos destacou a importância da fé e da esperança, especialmente em momentos de perda e dor. Beatriz e Benedira, usando vestidos iguais, mostraram-se atentas e comovidas com as palavras do apresentador. O ambiente foi de grande emoção e solidariedade para com a família que enfrenta a perda recente de Jéssica.

Daniel Monteiro, noivo de Iury Mellany, comenta as atitudes de Miguel Vicente na casa do «Secret Story». O noivo acha que Miguel ultrapassou os limites da falta de respeito com Iury e Sandrina. Acham que Iury mudou desde que entrou no programa e que se chateou bastante com o assunto. Daniel acha que ela está forte porque os colegas a ampararam e apoiaram. Assistimos a um momento de tensão entre Iury e Miguel. A concorrente mostrou-se irritada com o comportamento do colega e afirmou não admitir mais a situação. A discussão envolveu acusações e troca de palavras fortes.

Cláudio Ramos partilhou a sua experiência com uma conjuntivite que afetou ambos os olhos. O apresentador descreveu os sintomas iniciais como uma sensação de pressão no olho, seguida de vermelhidão e inchaço. A médica Eunice Guerra explicou que se tratava de uma conjuntivite infecciosa, provavelmente viral, e que este tipo de infeção pode afetar qualquer pessoa, tal como uma gripe.

A médica esclareceu também a diferença entre tensão ocular e conjuntivite, tranquilizando o apresentador. Cláudio Ramos questionou ainda sobre o uso de lágrimas artificiais e soro fisiológico, obtendo a aprovação da médica para o seu uso, principalmente em ambientes com ar condicionado ou com exposição prolongada a ecrãs.

