Dois às 10 - Cláudio Ramos emociona-se com convidada e faz compromisso

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos o Chef Pedro Pinto com uma receita de Frango do campo estufado com massa e ervilhas. Conhecemos a história de Joana Álvares. Joana descreve como atingiu o estado de burnout e quais os primeiros sinais. Joana Álvares teve um burnout após 15 anos de trabalho na indústria farmacêutica. A nossa convidada chegou a trabalhar 80 horas por semana «era um trabalho extremamente desgastante». A sua experiência pessoal e profissional levou-a a criar um projeto sobre saúde. Confessa que perdeu alguns momentos dos filhos que não vai conseguir recuperar. Conhecemos a história de Inari Pitanga, diagnosticada com cancro no sistema linfático, aos 16 anos. Iara partilha como descobriu que tinha cancro e como tem lidado com este problema de saúde. Cláudio Ramos emociona-se com a força de Inari e desafia a convidada para um encontro daqui a um ano. No «Dois às 10», damos início à «Atualidade», com o caso de um atropelado mortalmente, o condutor fugiu. A repórter Ticiana Xavier revela pormenores do crime e partilha entrevista com cunhada da vítima. Partilhamos reportagem da jornalista Carolina Resende de Matos sobre o caso de um jovem que espalhou o pânico ao tentar matar homem a tiro na feira do relógio. A PSP conseguiu deter o suspeito de tentar matar o rival com três tiros. Os nossos comentadores analisam caso de GNR agride homem por achar que este tinha roubado a televisão da mãe, colegas do militar que agrediu comerciante por engano condenados por mentirem.