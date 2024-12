Dois às 10 - Cláudio Ramos protagoniza momento enternecedor

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Cláudio Ramos conhece a história de Fátima Rei, uma avó dedicada que impediu que a neta fosse para adoção ao assumir o papel de mãe para com ela. Infelizmente, nos últimos anos a vida não lhe tem corrido bem. O apresentador conhece a neta de Fátima e protagoniza um momento enternecedor com a mesma.

Diogo Marques, ex-concorrente do «Big Brother», fala sobre como a sua vida mudou após a morte da avó e como começou a passar o natal sozinho.

Cláudia Semedo, , atriz, apresentadora, locutora e encenadora, uma verdadeira mulher dos sete ofícios, faz uma visita e recorda o seu percurso, falando sobre o papel da enérgica «Weza» que interpreta na nova novela da tvi, «A Fazenda».

A advogada Suzana Garcia, o inspetor da polícia judiciária Vítor Marques e a psicóloga Vera de Melo comentam os temas que marcaram a atualidade nesta sexta-feira, 13 de dezembro.