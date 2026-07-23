Dois às 10 - Cláudio Ramos surpreende convidada com oferta especial

Hoje às 09:50

O programa revelou as principais tendências para casamentos, desde a organização ao espaço e aos visuais. Houve ainda espaço para a rubrica dedicada ao mundo dos famosos, com as últimas novidades. A emissão deu a conhecer a história de Marisa, que está numa cadeira de rodas há sete anos devido a uma bactéria. Foi também partilhado o testemunho de Rodrigo, que perdeu parte de uma perna num acidente de mota aos 24 anos e enfrentou o medo de ficar sozinho.