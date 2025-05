Dois às 10 - Com 83 anos, Manuel entrega-se de corpo e alma ao filho Sílvio, com trissomia 21

Hoje às 09:50

No «Dois às 10», conhecemos a história de Manuel, um homem de 83 anos, e o seu filho Sílvio, que tem trissomia 21. A relação entre pai e filho é marcada por um amor incondicional e um sonho partilhado. A história de Manuel e Sílvio é uma lição de vida e um exemplo de como o amor pode superar todas as barreiras. «O Silvio, para mim, é o meu filho querido», confessa Manuel, demonstrando a profundidade do seu afeto.

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos iniciam o programa com o consultório dos doutores do amor e surpreendem com uma análise invulgar, abordando os complexos no amor e a influência que o tamanho pode ter. Recebem Susana Dias Ramos, a influencer Rebeca Caldeira e o marido Martim e também o ator David Mesquita no seu consultório.

Também Carolina partilha a sua experiência com uma doença neuromuscular progressiva e degenerativa. A conversa explora como a doença se manifesta de forma mais visível no pai de Carolina, devido à sua condição física. O diagnóstico tardio do pai e a sua decisão de não fazer fisioterapia são também abordados. A história familiar revela que a avó de Carolina procurou ajuda médica, mas o médico não conseguiu identificar a doença.

A advogada Suzana Garcia, o Inspetor-Chefe da PJ Vítor Marques

e a Psicóloga Vera de Melo, analisam os temas que marcaram a atualidade nesta quarta-feira, dia 7 de maio.