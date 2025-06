Dois às 10 - Com apenas 16 anos já esteve me risco de vida mais de 20 vezes

Hoje às 09:50

No «Dois às 10», Cláudia partilha a luta diária com as alergias graves da filha, Kiki, conta que a levaram ao hospital mais de 20 vezes. A história de Kiki é um alerta para os perigos das alergias, que no seu caso, se manifestam não só através da alimentação, mas também por inalação e contacto. Kiki recorda: «A partir de uma certa altura tive que começar a ter cuidado não só com o que eu comia, mas também com o ambiente». A jovem teve de abdicar de muitas coisas, como o ballet, devido ao cansaço e dores articulares provocadas pela doença. Cláudia vive em constante alerta, garantindo que a filha tem os cuidados médicos necessários e sabendo como atuar em caso de emergência. Apesar das dificuldades, Cláudia incentiva a filha todos os dias, lembrando-a que a doença não a define.

Andreia vive atormentada pela partida do filho. Pedro de 25 anos entrou nos Hospitais da Universidade de Coimbra pelo próprio pé e já não saiu com vida. Esta mãe nunca mais foi a mesma e desde o dia 13 de maio de 2024 que uma parte dela partiu e nunca mais voltou. Andreia diz que o Pedro era um rapaz cheio de sonhos, um bom filho e que por onde passava deixava uma marca. Conta como o filho foi parar ao hospital de onde já não saiu. Refere que tudo começou com uma febre. Depois teve um choque sético que o levou aos cuidados intensivos do hospital. Os médicos induziram-lhe o coma e no dia 12 de maio de 2024 foi quando tudo aconteceu, no entender da mãe de Pedro. Para Andreia o filho naquele dia não estava normal. Conta que teve com o filho até ao fim, até ao último minuto. Diz que foi cremado e para Andreia foi um pedaço que foi e nunca mais vai voltar. Esta mãe nunca mais será a mesma, nunca mais vai estar completa.

Desvenda-se o impacto do sono na inflamação e bem-estar. Muitos se queixam de se sentirem inflamados, mas a solução pode estar mais perto do que imaginam. Dormir bem é crucial para a recuperação do corpo, influenciando diretamente o intestino e combatendo a inflamação. A falta de sono pode levar a escolhas alimentares menos saudáveis e à diminuição da vontade de praticar exercício. Alimentos como lacticínios e farinhas brancas devem ser consumidos com moderação, enquanto se priorizam alimentos anti-inflamatórios. A importância de uma alimentação equilibrada é reforçada, evitando excessos como o de beta-caroteno, causado pelo consumo exagerado de cenouras. Como foi dito no programa, as pessoas têm que se capacitar que «dormir é mesmo para o corpo recuperar».

