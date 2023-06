Dois às 10 - Com uma vida marcada pela morte dos filhos, Sónia volta agora a sorrir

Hoje às 10:05

No programa apresentador por Maria Botelho Moniz e Claúdio Ramos, começamos a manhã com música, uma receita de cataplanoa de marisco e uma sobremesa de Kéfir. Na segunda parte, conhecemos a história de Sónia Veloso que perdeu dois filhos em cinco meses, e com um vida marca por traumas vai agora receber ajuda para voltar a sorrir. Iara Rodrigues fala de problema de saúde que enfrentou e que a levou a perder parte de intestino. Na última parte, os comentadores da «Atualidade» analisam os mais recentes crimes.