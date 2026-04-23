Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Dois às 10 - Comentadores antecipam a final do Secret Story

Hoje às 09:50
Dois às 10 - Comentadores antecipam a final do Secret Story - TVI

No “Dois às 10” desta manhã, foram destacadas as novidades do mundo dos famosos e antecipámos a final do Secret Story 10 com Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriando Silva Martins. A cantora Inês de Vasconcellos apresentou um novo tema em direto.O programa trouxe também histórias de vida marcantes e emocionantes. Conhecemos o caso de Hélder, que perdeu a perna direita há 26 anos. E ouvimos a história de Maria Luísa, diagnosticada com trissomia 10 no primeiro ano de vida.

Mais Vistos

Na véspera da Grande Final, este é o Ranking de Popularidade do Secret Story 10

Secret Story
Hoje às 10:06
1

Muito aflita e quase em lágrimas: As imagens de Eva ao perceber que “fez asneira” com Tiago

Secret Story
20 abr, 10:40
2

A 3 horas de Portugal há umas “Maldivas” com água a 30 graus que quase ninguém conhece

Dois às 10
21 abr, 17:00
3

Sardenha, Itália

18 fev, 09:58
4
02:01

Um «beijo fofo»! Eva faz declaração de amor a Tiago e a Internet fica ao rubro: este é o vídeo do momento

Secret Story
Hoje às 01:00
5
03:29

«Nem merecia uma conversa»: Ana deixa aviso a Eva sobre Diogo e esta dá resposta que ninguém esperava

Secret Story
Hoje às 01:30
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Finalistas do Secret Story são surpreendidos com as Notícias. Há um detalhe que os deixa arrepiados

Secret Story
Hoje às 10:45

Concorrentes do Secret Story descobrem o que aconteceu no País. E há uma notícia que os deixou em choque

Dois às 10
Hoje às 09:54

"Fechada" na casa do Secret Story, Jéssica não imagina o que está a acontecer a Wilson Manafá

V+ TVI
Ontem às 19:58

Vem aí em «Amor à Prova»: Domingos sente-se mal e é levado de urgência

Novelas
Hoje às 09:30

Vem aí em «Terra Forte»: Abandonada e humilhada, Maria de Fátima manipula Rosa Maria

Novelas
Hoje às 10:07

Filho de famoso ex-casal de atores está um homem. E é a 'cara chapada' do pai

V+ TVI
Há 1h e 58min

TVI PLAYER

Ana desfila em lingerie e impressiona tudo e todos. Veja o momento

Secret Story
Há 2h e 30min

Secret Story - Especial - 22 de abril de 2026

Secret Story
Ontem às 21:35

Secret Story - Extra - 23 de abril de 2026

Secret Story
Hoje às 00:10

Amor à Prova: Bruno descobre o que Melanie tanto esconde

Amor à Prova
Ontem às 22:20

Inédito. Sara faz promessa: «Se ficar em sexto lugar vou chegar ao estúdio e...»

Secret Story
Há 3h e 2min

Liliana como nunca a viu: A dedicatória a Ricky e à sua «pequenina»

Secret Story
Há 2h e 31min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

TVI - Em cima da hora - 23 de abril de 2026

TVI - Em cima da hora
Há 1h e 21min

TVI Jornal - 23 de abril de 2026

TVI Jornal
Há 2h e 23min

Amigos de Cândido Costa desmentem notícia sobre a sua morte

V+ Fama
Há 3h e 26min

Victoria Beckham quebra o silêncio: Tentamos sempre ser os melhores pais»

V+ Fama
Há 3h e 27min

Cantora 'atira' cartão de crédito na Fontana di Trevi

V+ Fama
Há 3h e 27min

Criança explica a condição da irmã com trissomia: “Ela não percebe as coisas porque ela é especial”

Dois às 10
Há 3h e 28min
Mais

NOVELAS

Vem aí bombástico em «Terra Forte»: Sammy desmascara e humilha Maria de Fátima à frente de todos

Novelas
Hoje às 10:01

Vem aí em «Amor à Prova»: Domingos sente-se mal e é levado de urgência

Novelas
Hoje às 09:30

Tony Carreira lança novidade estrondosa e deixa fãs em contagem decrescente

Novelas
Ontem às 16:17

«Em choque»: Irmã de Rita Pereira expõe situação alarmante que acontece nas escolas e os pais não sabem

Novelas
Ontem às 15:35

Parece a Grécia, mas fica em Portugal. E, esconde um grande 'segredo' que encanta quem lá vai

Novelas
Ontem às 10:36

Vem aí em «Terra Forte»: Susette e Leumi são despedidos

Novelas
Hoje às 08:54