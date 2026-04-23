Dois às 10 - Comentadores antecipam a final do Secret Story

Hoje às 09:50

No “Dois às 10” desta manhã, foram destacadas as novidades do mundo dos famosos e antecipámos a final do Secret Story 10 com Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriando Silva Martins. A cantora Inês de Vasconcellos apresentou um novo tema em direto.O programa trouxe também histórias de vida marcantes e emocionantes. Conhecemos o caso de Hélder, que perdeu a perna direita há 26 anos. E ouvimos a história de Maria Luísa, diagnosticada com trissomia 10 no primeiro ano de vida.