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Dois às 10 - Comentadores do programa analisam o «casamento do ano»

Hoje às 09:50
Dois às 10 - Comentadores do programa analisam o «casamento do ano» - TVI

No Dois às 10, os comentadores analisaram as mais recentes notícias do mundo dos famosos e os temas que estão a marcar a atualidade. O programa deu ainda a conhecer a inspiradora transformação de Aurora, cuja vida era condicionada pelo excesso de pele após uma grande perda de peso. Houve espaço para a emocionante história de Carla, que não deixou que uma doença rara a impedisse de concretizar o sonho de casar. A emissão destacou também exemplos de superação e resiliência perante as adversidades. Além disso, foi lançada uma campanha de apoio para Mateus, uma criança com paralisia cerebral que necessita de terapias especializadas. 
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