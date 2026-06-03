Dois às 10 - Comentadores do programa analisam o «casamento do ano»

Hoje às 09:50

No Dois às 10, os comentadores analisaram as mais recentes notícias do mundo dos famosos e os temas que estão a marcar a atualidade. O programa deu ainda a conhecer a inspiradora transformação de Aurora, cuja vida era condicionada pelo excesso de pele após uma grande perda de peso. Houve espaço para a emocionante história de Carla, que não deixou que uma doença rara a impedisse de concretizar o sonho de casar. A emissão destacou também exemplos de superação e resiliência perante as adversidades. Além disso, foi lançada uma campanha de apoio para Mateus, uma criança com paralisia cerebral que necessita de terapias especializadas.