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Dois às 10 - Comentadores do programa são surpreendidos pelos familiares

Hoje às 09:50
Dois às 10 - Comentadores do programa são surpreendidos pelos familiares - TVI

No “Dois às 10”, os comentadores analisaram as mais recentes notícias do mundo dos famosos. Cinha Jardim, Quinaz e Adriano Silva Martins foram ainda surpreendidos em direto por familiares, num momento emotivo.

O programa mostrou ainda os bastidores do novo projeto televisivo de Cláudio Ramos. Houve espaço para uma conversa informativa sobre lipedema, com esclarecimentos sobre sintomas, causas e tratamentos.

Camila partilhou o impacto de ter engravidado aos 14 anos e recordou a reação dos pais à notícia. Já Maria emocionou ao contar que foi baleada aos cinco anos e que ainda hoje carrega no peito a bala que a atingiu.
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