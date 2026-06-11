Dois às 10 - Comentadores do programa são surpreendidos pelos familiares

Hoje às 09:50

No “Dois às 10”, os comentadores analisaram as mais recentes notícias do mundo dos famosos. Cinha Jardim, Quinaz e Adriano Silva Martins foram ainda surpreendidos em direto por familiares, num momento emotivo.



O programa mostrou ainda os bastidores do novo projeto televisivo de Cláudio Ramos. Houve espaço para uma conversa informativa sobre lipedema, com esclarecimentos sobre sintomas, causas e tratamentos.



Camila partilhou o impacto de ter engravidado aos 14 anos e recordou a reação dos pais à notícia. Já Maria emocionou ao contar que foi baleada aos cinco anos e que ainda hoje carrega no peito a bala que a atingiu.