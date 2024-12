Dois às 10 - Comentadores e ex-concorrentes comentam polémica no «Secret Story»

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos falam sobre a mais recente polémica no «Secret Story». Renata perdeu a calma após Especial tenso sobre o desconforto que a concorrente sentiu com Diogo Alexandre e Cinha Jardim, Luísa Castel-Branco e Gonçalo Quinaz comentam o tema, com os apresentadores a partilharem a sua opinião.

Os ex-concorrentes Ruben Silvestre, Daniela Santo e Afonso Leitão também analisam o tema e discutem os últimos acontecimentos dentro da casa do «Secret Story».

Joana Amaral Dias, Psicóloga, Paulo Santos, Inspetor da PJ, e Suzana Garcia, Advogada, comentam os acontecimentos que marcaram a atualidade desta quinta-feira, 5 de dezembro.