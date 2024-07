Dois às 10 - Comentadores elegem os melhores e piores looks da passadeira vermelha da «Festa de Verão TVI» 

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Cristina Ferreira recebe Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco para comentar os melhores e piores looks da «Festa de Verão da TVI» e aproveita para revelar o motivo que a fez abandonar a festa mais cedo. Também a estreia do novo reality show, Dilema, foi alvo de análise. Cátia Alves conta que teve uma infância infeliz. Abandonada pelos pais aos 3 anos, sendo que a mãe reapareceu seis anos depois, levando a filha,nesta altura, para junto dos seus amantes. Cátia assistiu à mãe a fazer relações sexuais, a mãe obrigou-a a ver filmes pornográficos e ainda sugeriu à filha que perdesse a virgindade 9 anos.

Na «Atualidade», os comentadores analisam o caso de um jovem que foi brutalmente agredido na Póvoa de Varzim, uma criança que foi atingida numa esplanada por um homem que tentava alvejar outro homem e ainda o caso de um homem que matou por vingança à frente da filha bebé.