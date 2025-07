Dois às 10 - comentadores reagem à expulsão direta de Daniela Ventura do Big Brother Verão

Hoje às 09:50

A expulsão direta de Daniela Ventura do Big Brother Verão foi um dos temas em destaque no Dois às 10 desta terça-feira, 8 de julho. Márcia Soares e Adriano Silva Martins comentaram as palavras polémicas da concorrente dirigidas a Bruno de Carvalho, que originaram a sua saída. Cláudio Ramos foi crítico da postura de Daniela ao longo de toda a situação. Salvador Crisball, recentemente expulso, também marcou presença no programa, onde reviu os melhores momentos da sua participação e defendeu a colega.

O programa recebeu ainda Pedro Duarte, atual candidato à Câmara Municipal do Porto, que falou sobre o seu percurso de vida: do futebol ao mundo da política. Cristina Ferreira e Cláudio Ramos conduziram a conversa, onde o ex-ministro dos Assuntos Parlamentares partilhou memórias de infância e os marcos da sua carreira.

Outro momento emotivo do programa foi o testemunho de Dina e Irene, irmã e mãe de Ivan, jovem que perdeu a vida num acidente de viação aos 20 anos. Dina revelou ter sonhado com a morte do irmão um mês antes da tragédia.

Já na rubrica Atualidade, foi destaque a absolvição de Fernando Valente no caso da grávida da Murtosa, um desfecho surpreendente num processo que comoveu o país.