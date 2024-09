Dois às 10 - Comentadores trazem todas as novidades do mundo dos famosos!

Hoje às 09:55

No segmento «Conversas de café», os comentadores Cinha Jardim, Luísa Castel-Branco e Gonçalo Quinaz falam das últimas notícias da vida dos famosos: Portugal e fora. Recebemos Tiago Rufino o vencedor da «Casa dos Segredos 7» que revela a estratégia que o levou à vitória. Para além disso, o nosso convidado fala da separação de Luan Tiófilo.

Conhecemos a história de Inês Sousa Guedes, Inês explica que sentiu uma dor ao fundo das costas, depois de exames descobriu-se que era uma trombose provocada por um tumor. Foi submetida a uma cirurgia e, quando pensava que estava tudo bem, através da TAC percebeu que tinha metástases. Ouvimos a história de Joana Ramos. Joana revela que sentiu que o mundo dela parou quando aos 27 anos foi diagnosticada com cancro no intestino. A partir daí viu o seu corpo mudar, com um saco de colostomia e alguns sonhos que nem sabia que tinha a ficar pelo caminho… como ser mãe.

E por fim, ficamos a par da história de Vanda Amaral. Vanda partilha a luta que travou contra o cancro da mama aos 28 anos, quando estava na melhor fase da sua vida, acabada de se licenciar na área que a apaixona. Confessa que perder o cabelo foi doloroso e acima de tudo saber que podia ficar infértil.