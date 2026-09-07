Dois às 10 - Comentamos a gala de estreia do «Big Brother All Stars»

Hoje às 09:50

O programa começou com os comentários à gala de estreia do “Big Brother All Stars”. Houve ainda uma visita aos bastidores de “Coração de Mãe”, que estreia esta noite na TVI, com os atores da novela. “Os Raiz” apresentaram o novo tema que faz parte da banda sonora da produção. Aos 93 anos, Florisa recordou episódios marcantes de violência do pai e a morte do filho. Para terminar, foi contada a história de uma mãe desesperada à procura do filho, desaparecido há quatro meses.