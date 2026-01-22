Dois às 10 - Comentamos o que aconteceu no mundo dos famosos

Hoje às 09:50

No Dois às 10 desta manhã, os apresentadores começaram por atualizar os telespectadores sobre as principais novidades do mundo dos famosos. Houve também espaço para a culinária, com o chef Hernâni a preparar um doce quente ideal para acompanhar com chá. A música marcou presença com as 7 Saias, que interpretaram o seu tema mais recente em estúdio.

Elisabete, a cabeleireira que se tornou um fenómeno nas redes sociais, contou a sua história de sucesso.

Conhecemos ainda Mafalda, diagnosticada com uma síndrome tão rara que é a primeira criança identificada em Portugal.