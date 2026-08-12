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Dois às 10 - Comentamos tudo sobre o casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez

Hoje às 09:50
Dois às 10 - Comentamos tudo sobre o casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez - TVI

O programa começou com as novidades do mundo dos famosos e com o casamento do ano, de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez.  Recebemos Hugo Pereira a responder às declarações de Mariana Sá. Houve ainda espaço para conhecer Carolina, uma médica que sofreu um burnout depois de se dedicar a cuidar dos outros. A emissão abordou também a importância de reconhecer os sinais de exaustão e de não esquecer o próprio bem-estar. Para terminar, foi apresentada a história de António, que vive com uma doença rara e depende da mãe, de 82 anos.
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