Dois às 10 - Comentamos tudo sobre o casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez

Hoje às 09:50

O programa começou com as novidades do mundo dos famosos e com o casamento do ano, de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez. Recebemos Hugo Pereira a responder às declarações de Mariana Sá. Houve ainda espaço para conhecer Carolina, uma médica que sofreu um burnout depois de se dedicar a cuidar dos outros. A emissão abordou também a importância de reconhecer os sinais de exaustão e de não esquecer o próprio bem-estar. Para terminar, foi apresentada a história de António, que vive com uma doença rara e depende da mãe, de 82 anos.