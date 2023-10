Dois às 10 - Companheiro de Vina comenta a curva da vida da concorrente do «Big Brother»

24 out, 10:05

No programa apresentado por Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, começamos a manhã conhecendo vários negócios em pais e filhos trabalham juntos. Recebemos Francisco Almeida, companheiro de Vina do «Big Brother», que nos fala das dificuldades que os dois atravessaram ao tentarem realizar o sonho de serem pais. Isabel e Andreia Lima falam das dificuldades de viver com um saco ligado ao intestino. Na terceira parte, os comentadores da «Atualidade» comentam os mais recentes crimes.