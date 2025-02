Dois às 10 - Conheça as previsões do seu signo para março

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Joana Dias, taróloga, revela que março será um mês intenso, marcado por Mercúrio e Vénus retrógrados. Cristina Ferreira reage com humor à previsão. A taróloga aconselha a rever relações passadas e delinear novas estratégias, antecipando um mês de «revolução» astrológica.

Ana Guiomar conversa com Cristina Ferreira sobre maternidade e revela que, para já, não pensa em ser mãe. A atriz admite que a sua profissão está ligada ao seu emocional, mas que não sente essa pressão. Ana Guiomar confessa que as pessoas fazem muitas perguntas sobre o tema, mas acha normal e não se sente incomodada com isso.

Anabela partilhou a história comovente da sua filha de 16 anos, que nasceu com paralisia cerebral tetraplégica após complicações no parto. A filha de Anabela é completamente dependente da mãe, que abdicou da sua vida profissional e pessoal para cuidar dela 24 horas por dia. Anabela descreve os desafios diários e a falta de apoio médico adequado durante o parto, que resultou nas graves lesões da filha. Apesar das dificuldades, Anabela mantém-se forte e dedicada, afirmando que o amor pela filha é a sua maior motivação.

Saiba mais em TVI Player