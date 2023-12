Dois às 10 - Conheça melhor os jornalistas Júlio Magalhães e Sara Pinto, a dupla do TVI Jornal

Hoje às 09:55

No Dois às 10 recebemos Júlio Magalhães e Sara Pinto, a dupla do TVI Jornal à hora de almoço. Os dois jornalistas explicam a dinâmica de trabalho de ambos e como é a experiência de apresentarem o Jornal em dupla. Conhecemos a história de Cátia Monteiro, psicóloga, que ficou cega aos 13 anos de idade, devido a doença rara degenerativa. Apesar de tudo, não desistiu de ser feliz e lutou sempre para ter uma vida normal. Fez limonada doce, quando a vida lhe deu limões azedos. Ouvimos o testemunho de Telma Almeida, que desenvolveu uma doença crónica intestinal, devido ao stress no trabalho. Esta condição já lhe causou situações constrangedoras, junto de outras pessoas, que a forçaram a mudar de vida. Ouvimos a história de Oriana Brás, que perdeu o pai de repente há 23 anos. A mãe sempre a impediu de ser bombeira, que era o seu maior sonho, mas depois de o pai partir, tudo mudou. A perspectiva mudou e Oriana não perdeu tempo e concretizou o seu sonho. Ficamos a par da história do filho de Soraia, Gonçalo, que nasceu com uma malformação: uma fenda lábio-palatina. Soraia teve um choque quando soube do diagnóstico e entrou em negação. No segmento da atualidade, comentamos os novos desenvolvimentos do caso de Mónica Silva, a grávida desaparecida há cerca de dois meses.