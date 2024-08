Dois às 10 - Conhecemos a ministra mais jovem do governo

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», conhecemos a história de Margarida Balseiro Lopes, Ministra da Juventude e Modernização. É fã de poesia, gostava de abrir uma livraria, já foi mais de 20 vezes aos Açores, a praia da vida dela é em São Pedro do Moel onde passava férias com os pais e onde teve os primeiros empregos de verão. Ela é Margarida Balseiro Lopes, a ministra mais jovem de sempre de Portugal que tem a Pasta do Ministério da Juventude e Modernização. Conhecemos a história de Diogo Mouga. Diogo tem 26 anos, é treinador de futebol do Belenenses há seis e já foi diagnosticado com um tumor na cabeça por três vezes. Diogo começa por contar que, este ano, descobriu pela terceira vez um tumor na cabeça. Depois disto, conta como tudo começou, há seis anos, como foi descobrindo os tumores e quais os tratamentos que tem feito. Termina a dizer que, apesar de tudo, nunca deixou de trabalhar e que o futebol é a sua maior paixão e escape. Cinha Jardim e Gonçalo Quinaz comentam fotos do casamento de Merche Romero que casou nas Maldivas, imagens do casamento de Liliana Aguiar e Francisco Nunes, rumores de que João Moura Caetano terá reencontrado o amor ao lado da ex-cunhada, Luísa Abreu. Forma física de Pedro Teixeira, aos 43 anos, também é tema de conversa. Demos início à «Atualidade» com o caso de um homem que acaba discussão com mulher a golpeá-la com vidros partidos. Os nossos comentadores analisam caso de morte de mulher, de 42 anos, vítima de incêndio, levanta suspeitas. A repórter Ticiana Xavier revela detalhes do caso de um homem condenado por tentar matar a mulher, foi libertado e volta a ameaçá-la.