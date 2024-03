Dois às 10 - Conhecemos melhor os bailarinos de «Dança com as Estrelas»

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», damos início ao programa de hoje com um frente-a-frente entre Cristina Ferreira e Cláudio Ramos. Conhecemos melhor o bailarino de «Dança com as Estrelas», Daniel Courinha conta que é apaixonado por animais e tirou um curso de estética e higiene de animais de estimação. O nosso convidado faz-se acompanhar por um companheiro de quatro patas que protagoniza momento hilariante. Conhecemos melhor Luís Quina, bailarino de «Dança com as Estrelas», que fala da sua paixão pela música. O bailarino profissional conta que dá aulas particulares de dança. Com a bailarina Andreia Antunes de «Dança com as Estrelas», recordamos um dos momentos mais sensuais do programa. Conhecemos a história de Miguel através do pai Silvério Carvalho. O nosso convidado conta que o filho é um bebé homem de 28 anos, Miguel é totalmente dependente dos pais, não fala, não anda e usa chupeta. Miguel é portador de uma doença rara. Conhecemos a história de Sónia Barbosa, a nossa convidada conta que foi diagnosticada com um tumor, três meses depois de um diagnóstico errado. Sónia conta que os médico desvalorizaram o seu desconforto. A nossa convidada já iniciou os tratamentos de quimioterapia e conta que comprou uma peruca mas prefere ver-se careca. Cristina Ferreira emociona-se com testemunho de convidada que luta contra um cancro e afirma: «A vida é mesmo para ser vivida!». Cláudio Ramos afirma que amanhã, quando se levantar, se vai lembrar das palavras da convidada. O repórter Bruno Caetano ouve o testemunho chocante do pai de duas meninas, de 8 e 11 anos, abusadas por vizinho. Sofia Matos deixa alerta a todas as vítimas e familiares, a advogada fala do dever de apresentar queixa como forma de prevenir futuros casos. O repórter Pedro Ramos Bichardo faz o enquadramento do caso de um jovem autista espancado na escola. Partilhamos entrevista exclusiva com tio do menino agredido. Os nossos comentadores analisam caso de homem que agrediu e violou a mulher por ela não ir às reuniões das testemunhas dos Jeová.