Dois às 10 - Conhecemos o motivo de Marlene ter abandonado «As Senhoritas»

Hoje às 10:05

No programa apresentado por Cláudio Ramos, conhecemos o novo elemento de «As Senhoritas». Joana Bastos que explica os motivos da separação e apresenta o novo elemento Ana Cunha. Recebemos a médica ginecologista Sílvia Roque para nos falar da importância da escolha da roupa interior para a saúde íntima. Patrícia Palhares, mulher do jogador de futebol João Palhinha, conta que se mudou para Londres meses depois de João Maria nascer e quer aproveitar para estudar música. Bárbara Figueira, irmã do concorrente de «O Triângulo» Moisés, faz um balanço da participação do irmão.