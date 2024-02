Dois às 10 - Conhecemos o outro lado do político André Ventura

Hoje às 09:55

No programa apresentador por Cristina Ferreira conhecemos melhor o homem por trás do político André Ventura, o líder o Chega emocionou-se com carta dos pais, falou da mulher e da sua fé. Recebemos as «Just Girls» que revelaram como está a ser o regresso aos palcos passados 13 anos. Raquel Tillo, a concorrente de «Dança com as Estrelas», falou da experiência que foi participar no programa e revelou que ficou muito amiga de Miguel Cristovinho. Na terceira parte, comentamos os mais recentes crimes que marcam a «atualidade».