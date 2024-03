Dois às 10 - Conhecemos Tomás, o bebé que perdeu um olho devido a um tumor

Hoje às 09:55

No «Dois às 10» conhecemos a história do pequeno Tomás, Filipa Cunha, mãe, conta que viu uma mancha no olho esquerdo do filho quando ele tinha 4 meses e revela que a pediatra desvalorizou o que mais tarde era confirmado como sendo um tumor. Filipa Cunha conta que o filho Tomás fez vários tratamentos de quimioterapia e após seis meses de tratamento o estado do olho não melhorou. Recebemos Sara Prata, Marisa Cruz e Catarina Siqueira, as atrizes fazem um balanço do projeto «Queridos Papás» no dia em que a novela chega ao fim. No «Dois às 10», casado há 26 anos, Rui Rocha conta que se apaixonou por Adélia no verão de 1988. Conhecemos melhor o homem por trás do político, Rui Rocha desfiou memórias de infância, falou da família e da vida académica. Rui Rocha apelida a esposa de «Guerreira» e fala da luta que travou contra o cancro da mama. Rui Rocha afirma que tem um enorme orgulho em estar ao lado da mulher Adélia. Na Atualidade o repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de um homem que matou o sobrinho, a tiro de caçadeira, por disputa de terreno. A repórter Ticiana Xavier faz o enquadramento do caso de uma professora que deu bofetadas, mordeu e pontapeou alunos entre os 12 e os 17 anos. Os nossos comentadores analisam caso de condenação a 650 euros de multa por piropo de cariz sexual a menina e 13 anos.