Dois às 10 - Consultório sentimental com Drª. Cristina Ferreira e Drº. Cláudio Ramos

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Cláudio Ramos revela pormenores da sua vida íntima, Cristina Ferreira revela que durante a pandemia teve os melhores dias da sua vida e explica porquê. Conhecemos a história de amor de Ukra e Neuza, o casal mostra-se muito desinibido nas redes sociais e partilha momentos divertidos e ousados, Cláudio Ramos faz confissão de suspeita que tinha sobre o ex-futebolista Ukra. Recebemos Susana Dias Ramos revela que a vitamina D é a hormona responsável por «coisas pimpilantes», a sexóloga explica que a hora ideal para fazer amor é ao final da tarde. Conhecemos a história de vida de Laura Rocha, uma jovem que apesar de ter perdido a perna direita não desistiu. Aceitou a realidade e procurou formas de continuar a fazer aquilo que mais ama. Conversámos com mãe e filha sobre o acidente que mudou a vida de ambas e de toda a família para sempre. Laura ficou sem uma perna, mas parece aceitar o que lhe aconteceu e a nova realidade com a prótese. Já a mãe Keila ainda não está resolvida e relata o sofrimento que tem passado por ver a filha sem uma perna.

No «Dois às 10», os nossos comentadores da «Atualidade analisam nova pista no caso de Mónica silva. Um homem terá dado nova pista no caso da grávida desaparecida na Murtosa. A testemunha já terá sido ouvida pela Polícia Judiciária e diz estar a ser vítima de ameaças. O homem revelou que o corpo de Mónica Silva, a grávida desaparecida na Murtosa a 3 de outubro de 2023, poderá estar num aterro de argila em Águeda. A repórter Ticiana Xavier revela pormenores do caso de um jovem que violou e agrediu a namorada, ficou em prisão preventiva.