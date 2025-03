Dois às 10 - Cristina Ferreira comove-se com reencontro emocionante!

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», passados 20 anos, uma convidada chamada Vanda recorda o programa onde reencontrou o seu pai. Vanda partilha a sua gratidão a Cristina Ferreira por este momento marcante que mudou a sua vida. O reencontro comoveu a apresentadora e a equipa do programa.

A taróloga Joana Dias apresentou as previsões astrológicas para o mês de abril de 2025, analisando como as posições dos astros poderão influenciar cada um dos signos. Estas previsões abordam áreas fundamentais da vida, como o amor, a carreira, a saúde e as finanças, ajudando os telespectadores a prepararem-se para os desafios e oportunidades que o próximo mês poderá trazer.

Rita Pereira conversa com Cristina Ferreira sobre a sua jornada de autoaceitação. A atriz partilhou a sua experiência com tratamentos estéticos e como a sua perspectiva sobre a aparência mudou ao longo dos anos. Rita falou sobre como lidava com as críticas e pressões sociais relacionadas à imagem, revelando que hoje se sente mais confiante e segura de si mesma, independentemente das opiniões alheias.

Tatiana Madureira abriu o coração sobre o afastamento do pai, revelando o impacto que essa ausência tem na sua vida e na dos seus filhos. A dor é palpável quando descreve que o filho mais velho, Lucas, acredita que o avô está sempre «a viajar de avião», uma fantasia que mascara a dura realidade da falta de ligação familiar. «O meu pai divorciou-se da minha mãe, mas também se divorciou de mim», desabafou Tatiana, expressando a mágoa de sentir que o pai não demonstra interesse em restabelecer o contacto. As tentativas de reconciliação, inclusive por parte do marido, Carlos, têm sido em vão. «De há uns tempos para cá, o contacto deixou de existir mesmo», confirmou Carlos. Tatiana confessou que, apesar de ser adulta e conseguir gerir as suas emoções, a situação «dói na alma». A preocupação maior reside nos filhos, que não têm a oportunidade de conhecer o avô.

Saiba mais em TVI Player