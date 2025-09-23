Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Dois às 10 - Cristina Ferreira concretiza sonho de idosa de 89 anos

Hoje às 09:50
No «Dois às 10» de hoje, Cristina Ferreira conheceu figuras que trocaram os seus países de origem por Portugal. 

Recebemos ainda Maria da Conceição, uma senhora de 89 anos que é analfabeta e que conquistou Cristina Ferreira.

ecebemos Ivan, que vai ser protagonista do programa nas «Nas Costas dos Outros», onde se mostraram as reações das pessoas ao verem alguém com trissomia 21 a ser humilhado.

Conhecemos ainda Hugo, que nos conta uma história de perdas marcantes em poucos anos. Com apenas 19 anos, viu o pai morrer eletrocutado, deixando muitas palavras por dizer. No ano seguinte, perdeu o avô que o criou e cuidou como um segundo pai, vítima de cancro.

