Dois às 10 - Cristina Ferreira derrete corações com bebé ao colo

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Cláudio Ramos está de parabéns e Cristina Ferreira não deixou passar a data em branco. Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim discutem quem são os melhores jogadores do «Secret Story 8». Isa e Domingos os ex-concorrentes d’ «O Triângulo» revelaram, no início deste ano, que vinha aí o primeiro filho em comum! Hoje conhecemos o pequeno Duarte. Cristina Ferreira protagoniza momento de ternura com Duarte ao colo. Recebemos Maria Leal Craveiro, a concorrente expulsa na última Gala do «Secret Story 8». Maria revela qual era o seu maior medo e confessa que ainda não viu imagens nenhumas da sua participação no reality show.