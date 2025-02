Dois às 10 - Cristina Ferreira descobre o que o futuro lhe reserva

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», a taróloga Palmira presente no programa fez uma leitura de cartas para Cristina Ferreira. A leitura revelou previsões de amor e sucesso para a apresentadora, afirmando que «a chave do sucesso está aí», apesar de alguns desafios. Palmira, taróloga convidada, fez uma leitura de cartas para Cláudio Ramos. Palmira tirou então as cartas para o apresentador e fez uma leitura sobre o seu futuro amoroso e profissional para o ano de 2025. As cartas revelaram sucesso no amor mas também conflitos e um término. No entanto, um "sol" no futuro do apresentador trouxe à conversa a esperança de "coisas boas". Antonieta, juíza do programa "Quero o Divórcio!", foi desafiada a participar numa leitura de cartas sobre o futuro do programa apresentado por si. A convidada baralhou e selecionou algumas cartas do baralho, que indiciavam sucesso, sorte, mas também algumas discussões acaloradas no programa. Perante as previsões, a juíza mostrou-se entusiasmada e divertida com as previsões.

Raquel e Miguel, os «Explorerssaurus», revelaram como arriscaram tudo para perseguir o sonho de viajar pelo mundo. O casal deixou os empregos e embarcou numa aventura que os levou pela Ásia durante um ano. Agora, esperam o primeiro filho e continuam a partilhar as suas experiências nas redes sociais.

Saiba mais em TVI Player