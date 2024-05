Dois às 10 - Cristina Ferreira e Cláudio Ramos emocionam-se com história de convidado

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», conhecemos a história de Tiago Arromba que emocionou Cristina Ferreira e Cláudio Ramos. Cuidador da mãe, portadora da doença Huntington, já tinha sido cuidador do tio com a mesma doença e cuida da avó. Viu o seu casamento sucumbir, conta que se sente sozinho mas que abandonar a mãe não é uma opção. Conhecemos a história de Leonel Agostinho. Leonel conta de que forma a sua vida mudou a partir do momento em que se tornou cuidador informal da mulher há cinco anos, após ter sido diagnosticada com Alzheimer. Conhecemos a história de Filomena Alves. Filomena conta que desde cedo começou a ter problemas de saúde. Aos 7 anos teve Brucelose, mais tarde tirou um tumor filoide do peito direito e um tumor benigno do peito esquerdo, de 81 gramas. Fez uma histerectomia, tiraram-lhe o útero as trompas tudo menos os ovários e logo a seguir descobriu um cancro no intestino. Antes da descoberta teve vários diagnósticos errados. «Fiquei para morrer, foi um choque muito grande». Foi várias vezes intervencionada porque numa das cirurgias houve perfuração do intestino e da bexiga. Filomena foi obrigada a deixar de trabalhar aos 49 anos e hoje faz bolos. Conhecemos a história de uma ex-sem-abrigo. Armandina tinha uma vida normal e ficou sem emprego. Voltou para casa do pai que a meteu na rua. Conta que foi no centro que recomeçou a viver, até porque tentou tirar a vida 15 vezes. Rita Carvalho explica que apoiaram Armandina e esta recuperou psicologicamente. Explica ainda, o papel do centro. Armandina conseguiu concretizar o sonho, de ter uma casa.

No «Dois às 10», o repórter Pedro Ramos Bichardo faz o enquadramento do caso de um jovem que arrendou um quarto em Hostel e acabou espancado pelos funcionários. Partilhamos a entrevista com a vítima. Os nossos comentadores da «Atualidade» analisam caso de uma mãe que obrigou a filha, de seis anos, a acusar o padrasto de abusos feitos pelo irmão. Na «Atualidade» analisamos novos dados no caso de José Castelo Branco, Suzana Garcia, advogada, esclarece em relação ao pedido de divórcio de Betty que apenas as pessoas com residência legal em Portugal podem pedir o divórcio no país.