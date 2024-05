Dois às 10 - Cristina Ferreira e Cláudio Ramos foram ao médico

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos Vera Dias, Bióloga e Coach, para desmistificar todos os mitos sobre o funcionamento do nosso intestino. A nossa convidada fala da importância de evacuar todos os dias para uma vida saudável. Recebemos Afonso Cardoso, Médico Ortopedista, para esclarecer todas as questões sobre a saúde dos nossos pés. Recebemos Alexandra Vasconcelos, Especialista em medicina integrativa, a nossa convidada revela todas as dicas para acabar com a fadiga e aumentar a vitalidade. Recebemos uma vez mais Teresa Horta Colaço na nossa cozinha para preparar uma receita fácil e prática de tarte de queijo basca.

No «Dois às 10», damos início à «Atualidade» com o caso de um homem que matou os netos, de 10 e 13 anos, após discussão com genro. O homem matou-se no momento em que a polícia entrou em casa. Os nossos comentadores da «Atualidade» analisam caso de mulher que esfaqueou o companheiro com faca e fugiu. A repórter Ticiana Xavier faz o enquadramento do caso. O homem conseguiu ligar a pedir socorro e foi transportado de helicóptero para Lisboa. O repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de uma mulher, de 75 anos, morta pelo próprio cão.