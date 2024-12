Dois às 10 - Cristina Ferreira e Cláudio Ramos trocam presentes de Natal

Hoje às 09:50

Na manhã de Natal, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos recebem a atriz Matilde Breyner, que é já um verdadeiro fenómeno no Tik Tok com as suas imitações.

Durante o programa, ficamos a saber como está Ricardo Faria, que emocionou o país quando, em agosto deste ano esteve no «Dois às 10» e revelou ter poucos meses de vida, bem como temer deixar o filho antes do Natal.

Os apresentadores recebem também Natanny e a filha Helena, que com apenas 4 anos, é um verdadeiro sucesso na internet devido aos seus vídeos em que fala português e português do Brasil.

O chef Hernâni Ermida também prepara uma sugestão de receita especial para fazer no Ano Novo e Cláudio Ramos e Cristina Ferreira trocam presentes.