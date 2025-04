Dois às 10 - Cristina Ferreira e Pedro Teixeira partem a loiça toda

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Pedro Teixeira e Cristina Ferreira divertiram-se com um desafio em que tentavam retirar uma toalha de mesa sem quebrar a loiça. Na brincadeira não tiveram sucesso e partiram a loiça toda. O momento foi de descontração e gargalhadas. Pedro Teixeira anuncia a estreia de «Star Park», o novo programa de sábado à noite da TVI, apresentado por Pedro Teixeira e Diogo Amaral. Devido às gravações, Diogo Amaral não pôde estar presente, mas Cristina Ferreira prometeu que irão conversar com ele mais tarde no programa.

Liliana Santos e Ângelo Rodrigues juntaram-se à mesa do programa para um pequeno-almoço e conversa. A atriz confessou o seu amor pela cozinha, especialmente pela comida tradicional portuguesa, considerando-a uma verdadeira terapia. Revelou que aprendeu a cozinhar com a sua mãe e que adora cozinhar, especialmente na época da Páscoa. Ângelo Rodrigues partilhou a sua mudança de hábitos alimentares durante a pandemia, optando por uma alimentação maioritariamente vegetariana, com foco em vegetais. A conversa abordou ainda o equilíbrio entre a alimentação e o exercício físico, com Liliana Santos afirmando que treina com regularidade para manter o seu corpo «incrível». Ângelo concordou, destacando a importância desse equilíbrio.

Ângelo Rodrigues conversa com Cristina Ferreira sobre o incidente que o levou ao hospital e sobre os comentários negativos que recebeu. O ator afirma estar tranquilo em relação à sua vida profissional e que foi um erro de leitura que fez na altura da entrevista. Ângelo conta que se levantou em reclusão com introspeção e percebeu o que tinha de estar de fora. O ator refere que precisava de se reerguer, pois, quando alguém está em relevância, é o prego mais alto e, a certa altura, o martelo vai bater. Ângelo confessa que estava muito fragilizado e que não queria estar num lugar de vitimização, pois é responsável pelas coisas que faz, mas não queria estar nesse lugar de vitimização.

A vida política de Luís Marques Mendes é tema central. Desde os seus primeiros passos, passando pelos diversos cargos que ocupou, a ambição de chegar à Presidência da República é evidente. A sua trajetória, marcada por uma dedicação quase total à vida pública, é notável. «Luís Marques Mendes passou por quase todos os cargos», recorda Cristina Ferreira, enumerando alguns deles: autarca, secretário de Estado, ministro, líder parlamentar, conselheiro, presidente de um partido. A análise televisiva também faz parte do seu percurso, tendo começado na TVI24 a convite de Paulo Magalhães. Longe dos holofotes, Marques Mendes é um homem de família, casado com Sofia há 43 anos, com quem tem três filhos e seis netos.

