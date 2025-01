Dois às 10 - Cristina Ferreira é surpreendida por convidados

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», uma interrupção inesperada marcou o programa. O vizinho do convidado ligou em direto para elogiar o amigo e Cristina Ferreira, considerando-os «espetaculares». O momento inusitado gerou risos e descontração em estúdio. Recebemos Rosário Guerra e as suas amigas do Clube Recreativo AJAX de Odivelas. O grupo trouxe petiscos caseiros, incluindo as famosas moelas do clube, e partilhou histórias divertidas sobre a sua amizade e as atividades que realizam juntas, como ginástica e caminhadas. O clube, fundado em 1969, tornou-se uma segunda família para estas amigas. Maria e Amândio partilham a dor da perda do filho, Tiago, vítima de um atropelamento. O casal recorda os momentos felizes em família e a saudade que sentem do filho. Apesar da tragédia, encontram conforto nas memórias e na presença espiritual de Tiago. Irene partilha a memória dolorosa de crescer com apenas duas fotografias do seu irmão falecido. A convidada descreve como esta experiência marcou a sua infância e a forma como lidou com a perda.