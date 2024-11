Dois às 10 - Cristina Ferreira emociona-se com história de luto e amor

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», conhecemos a história de Ana Parracha. O pai de Ana morreu quando era apenas uma criança. Quem a iria levar ao altar? Ana pensou numa alternativa para colmatar a ausência do pai. A entrada da igreja foi um momento muito emotivo num dos dias mais especiais da vida de Ana. No dia mundial da casa de banho faz todo o sentido percebermos o que as fezes dizem da nossa saúde e para tal, temos connosco o Dr. Ricardo Velosos, gastrenterologista. Cláudio Ramos aproveita para retirar algumas dúvidas e protagoniza momento hilariante. Joana Barrios está na nossa cozinha para partilhar connosco uma receita especial tarte de batata doce e maça merengada. Nunca é demais lembrar que a nossa alimentação contribui para o bom funcionamento do intestino. Para nos explicar como chamámos a nutricionista Natália Costa.