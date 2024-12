Dois às 10 - Cristina Ferreira emociona-se com história que não deixa ninguém indiferente

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos recebem Filipa, um exemplo de força e resiliência. Aos 22 anos, foi diagnosticada com uma doença crónica e degenerativa que lhe roubou alguns sonhos, mas isso não a impediu de continuar a viver e a tentar superar-se todos os dias. Ao partilhar a sua história, Filipa partilha ainda o amor que sente pelo marido Miguel e a impossibilidade de ter concretizado o sonho de ser mãe. Uma história que deixa Cristina Ferreira comovida.

Conhecemos ainda outra história de amor que não deixou ninguém indiferente. Vasco estava no hospital e prestes a ser operado ao coração, mas isso não o impediu de fazer um pedido de casamento ali mesmo. Vasco e Paula explicam como foi o pedido e as profissionais de saúde falam do episódio emotivo que assistiram.

A advogada Susana Garcia, a psicóloga Vera de Melo e o Inspector da PJ Vitor Marques comentam os casos que marcaram a atualidade nesta terça-feira, 3 de dezembro de 2024.