Dois às 10 - Cristina Ferreira faz declaração de amor

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Cristina Ferreira reage a notícias da imprensa sobre a sua vida pessoal, faz declaração de amor ao namorado e defende amigos.Cristina Ferreira elogia a jornalista da TVI/CNN Ana Sofia Cardoso, grávida de seis meses, Cinha Jardim, Merche Romero e Gonçalo Quinaz dão os parabéns à futura mamã. Bruno Cabrerizo entra em estúdio e assusta Cláudio Ramos, o ator desafia Claúdio Ramos para um samba. Comentamos aparição de Kate Middleton vista em público pela primeira vez desde a hospitalização. Na imagem, é possível ver a duquesa de Cambridge, Kate Middleton, no carro com a mãe perto do Castelo de Windsor, no Reino Unido. É a primeira aparição pública desde o início do ano. Mas a imagem em questão gerou dúvidas. Recebemos o Chef Miguel Mesquita com duas receitas: Bolo de nozes e café e Bolo de chocolate na caneca.

O repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de um homem que atacou a mãe, à porta do prédio, com pontapés e bofetadas, atirou-a ao chão e puxou-a pelo pescoço. Os nossos comentadores analisam caso de médico preso pela morte de dois recrutas. Dylan Silva e Hugo Abreu morreram em 2016, aos 20 anos, e o caso de família que pede justiça pela morte da filha. Homem que matou a mulher no trabalho diz que só a queria «aleijar».