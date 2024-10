Dois às 10 - Cristina Ferreira faz esclarecimento sobre polémica no «Secret Story»

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos recebem Alice Alves e o Chef Carlos Afonso que falam sobre a sua relação. Ainda durante o programa, ficamos a conhecer a história de Miguel Duarte, que tem 28 anos e desistiu do curso de gestão para ser padre. Conhecemos também a história de Rosa Pereira e do marido Marco. Marco foi diagnosticado com esclerose múltipla e, no mês passado, com síndrome de rigidez. No final do programa, Cristina Ferreira faz esclarecimento sobre os últimos acontecimentos no «Secret Story 8».