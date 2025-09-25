Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Dois às 10 - Cristina Ferreira recebe pais que enfrentaram o cancro da filha bebé

Hoje às 09:50
Dois às 10 - Cristina Ferreira recebe pais que enfrentaram o cancro da filha bebé

Na emissão desta quinta-feira do Dois às 10, Cristina Ferreira abriu a manhã com a rubrica “Conversas de Café”, ao lado de Gonçalo Quinaz, Cláudia Jacques, Luísa Castel-Branco e Adriano Silva Martins. Seguiu-se um momento gastronómico com Hernâni Ermida, que preparou peito de pato com figo e partilhou dicas culinárias.

No sofá, Pedro Teixeira e Roberto Pereira apresentaram a peça “Sexo e a Idade”, revelando bastidores da comédia. Já Ana Mendes Godinho falou sobre o novo desafio político: a candidatura à Câmara de Sintra.

O momento mais emocionante foi protagonizado por Filipe e Carla, que contaram a luta da filha Camila contra o cancro, mostrando a força e união da família.

