Dois às 10 - Cristina Ferreira rendida a Miguel - Pedro Guedes e Kelly Baron apresentam o filho

Hoje às 09:50

No «Dois às 10», Kelly Baron e Pedro Guedes partilham a sua aventura da parentalidade, recordando o momento em que decidiram tentar engravidar. Surpreendentemente, aconteceu logo à primeira, um facto que ambos recordam com carinho e alguma incredulidade. A conversa também aborda o início do relacionamento, que floresceu no «Big Brother VIP». Kelly e Pedro recordam os receios iniciais, especialmente relacionados com a distância familiar, dividindo o coração entre o Brasil e Portugal. Kelly enfatiza a importância de manter as duas famílias presentes na vida do filho, garantindo que ele sinta o carinho e o cuidado de ambos os lados. A comunicação constante com a família através de videochamadas é uma forma de mitigar a distância e fortalecer os laços familiares. Pedro recorda, «vamos tentar fazer o neném», demonstrando a espontaneidade e a alegria com que encararam a parentalidade. Kelly Baron e Pedro Guedes abordam os desafios de conciliar a vida familiar entre Brasil e Portugal. A distância física impõe dificuldades, mas o casal demonstra que é possível manter os laços fortes através da comunicação e da presença constante, mesmo que virtual. Kelly partilha como a comunicação com a família é essencial, utilizando videochamadas para manter todos conectados e presentes na vida do filho. A conversa também recorda o início do relacionamento no «Big Brother VIP» e os receios iniciais após a gravidez. Pedro Guedes e Kelly Baron enfatizam a importância de garantir que o filho sinta o carinho e o cuidado de ambas as famílias, superando a distância geográfica. Kelly recorda o carinho que o filho recebeu de ambas as famílias desde o nascimento, sublinhando a importância desse apoio. «Brasil e Portugal, tá longe da família», confessa Kelly, destacando a importância de manter as duas famílias presentes.

Liliana Oliveira relata o pesadelo que tem vivido após ser agredida, revelando as constantes ameaças de morte que recebeu. «Enviou-me um vídeo a manusear uma faca para que me ia matar», desabafa, descrevendo o terror causado pelas mensagens e imagens perturbadoras. A situação tornou-se ainda mais alarmante quando descobriu que a agressora trabalhava na escola da sua filha. A vítima expressa a sua frustração com a falta de ação das autoridades, apesar das inúmeras denúncias. «Sempre que eu fiz as denúncias, o que me foi dito foi eu teria que mudar de residência», lamenta, sentindo-se desprotegida e forçada a alterar a sua vida drasticamente. A necessidade de mudar a filha de escola e o local de trabalho são apenas algumas das consequências desta situação. Cristina revela ainda que a agressora não tem problemas psiquiátricos, contrariando a alegação de insanidade. A proximidade do julgamento intensifica o trauma e a ansiedade, enquanto a vítima busca apoio psicológico para lidar com as sequelas deste incidente.

