Dois às 10 - Cuca Roseta revela que está numa nova fase da sua vida

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Cuca Roseta revela que existe uma Cuca nova, mais madura e afirma que sente que está a fechar um ciclo e a começar um novo ciclo. Adélia explica a receita passo a passo para confecionar o melhor arroz de pato da sua vida. Conhecemos a história de Paulo e Sofia Martins. Além das dificuldades financeiras pelas quais passaram, também a morte tem andado bem presente na vida desta família. Em 2022, Sofia e Paulo tiveram que optar pela interrupção da segunda gravidez, perdendo assim a bebé Catarina e cerca de nove meses depois, Sofia teve que lidar com a morte repentina do irmão. Nesta altura, estava novamente grávida e o choque da perda quase lhe levou o bebé Rafael. Conhecemos a história de vida de Catarina Duarte. Catarina tinha apenas oito anos quando encontrou a mãe morta na casa de banho. A partir daí a vida mudou. O pai alcoólico, não se responsabilizou pelos filhos que foram para instituições e casas de acolhimento. Catarina não conseguiu desviar-se da culpa de não ter chegado a tempo de ajudar a mãe culpa, que carrega até hoje.