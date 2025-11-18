No «Dois às 10», a manhã de terça-feira foi marcada pela emoção e pela reflexão social. Cristina Ferreira e Cláudio Ramos receberam a aclamada atriz Custódia Gallego para um pequeno-almoço descontraído, onde a artista revelou como concilia a novela "Terra Forte" com a peça de teatro "Definitivamente Bahamas", projetos que lhe valeram um Globo de Ouro. O Chef Hernâni Ermida entrou na cozinha com uma receita de conforto, o Vitelão no Tacho com Legumes, e partilhou a sua paixão pelo voluntariado. O programa abriu ainda o debate sobre a Nova Masculinidade com Nelson Marques, autor de "Os Homens Também Choram". As histórias de vida trouxeram grande emoção com os testemunhos de Manuel Ferreira, órfão desde os 10 anos , e Gisela Francisco, que perdeu o marido para o cancro apenas nove meses antes, após 40 anos juntos. A emissão terminou com a habitual Atualidade, em debate com os comentadores.
Dois às 10 - Custódia Gallego: a grande vida e carreira num descontraído pequeno-almoço
18 nov, 09:50