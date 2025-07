Dois às 10 - Dália Madruga em lágrimas ao falar da luta do marido contra a depressão

Hoje às 09:50

A manhã desta segunda-feira no «Dois às 10» foi marcada por emoções fortes e histórias comoventes. Começámos com os familiares dos concorrentes nomeados do «Big Brother Verão» — Manuel Melo, Catarina Miranda, Viriato Quintela, Bruna e Afonso Leitão — que estiveram no estúdio para comentar os últimos acontecimentos na casa, num momento de partilha e tensão.

Carolina Nunes, ex-concorrente do reality show, também esteve à conversa com Cristina Ferreira e revelou os motivos que levaram ao fim da sua relação com João Oliveira. Após mais de um ano de namoro, Carolina assume que está solteira há um mês e mais focada do que nunca nos seus projetos pessoais.

Num dos momentos mais emotivos do programa, Marcos Tenório Bastinhas falou pela primeira vez da suspensão da sua carreira tauromáquica, explicando que está a atravessar uma profunda depressão. Ao lado da mulher, Dália Madruga, partilhou o impacto que a doença teve na sua vida pessoal e profissional.

Recuámos ainda no tempo para conhecer a bonita história de amor dos pais de Cândido Costa. Um romance que começou numa noite de São João, resistiu ao tempo e é, hoje, exemplo de um amor duradouro.